Bari, 80enne si sente male durante passeggiata in riva al mare: salvato dalla polizia

Un anziano di 80 anni è stato rintracciato e soccorso dalla polizia di Bari dopo aver accusato un malore durante una passeggiata in riva al mare. È successo ieri intorno alle 13.40, quando l'anziano ha telefonato alla polizia, riferendo di aver bisogno di aiuto e di trovarsi a Bari, in un tratto di spiaggia lungo via Alfredo Giovine, ma senza altri dettagli. Gli agenti sono riusciti a identificare il segnale del suo cellulare, ma una volta ricontattato l'uomo non rispondeva più al telefono.

Sul luogo gli agenti lo hanno trovato disteso sui ciottoli e adagiato su un fianco, con una parte della testa immersa nell'acqua, in stato di semi-incoscienza. L'anziano è stato portato al pronto soccorso e la prognosi è di 40 giorni, per la caduta causata dal malore. La figlia dell'anziano è stata avvisata e le è stato restituito anche il telefono del padre, trovato poco lontano.