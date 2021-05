Ruvo, disabile muore stroncato dal Covid, la rabbia della città: «Fragile, non era stato vaccinato»

Ore di profonda amarezza e dispiacere per una guerra silenziosa che continua a mietere vittime. Ruvo, bersagliata dal Covid, continua a piangere lacrime amare per l’addio a suoi concittadini. L’ultimo dato aggiornato è quello di tre morti nelle ultime 48 ore, a causa del virus, che si sommano alle tredici persone che hanno perso la vita nel solo mese di aprile.

Ieri e sabato primo maggio controlli severi per stanare i furbetti del ponte di primavera che sfidano il destino pur di non rinunciare a un momento conviviale, assolutamente fuori luogo. Delle ultime tre vite spezzate dal Covid, la storia di Enzo Ficco ha commosso l’intera comunità. Orfano di padre, 46enne disabile, viveva a casa con la mamma circondato dall’affetto delle due sorelle e del fratello. Malgrado l’affetto di familiari e amici, non è stato risparmiato dal Covid.

Saputa la notizia, sono in molto a domandarsi come mai i più deboli non abbiano avuto priorità nella vaccinazione. A farsi portavoce di tale sdegno è il presidente dell’associazione «Un’Ala di riserva onlus Ruvo», Michele Ciliberti: «Tutta la nostra associazione piange la dipartita di Enzo. Il nostro dolore non trova sollievo. Anche la nostra rabbia però è tanta. Un ragazzo disabile doveva essere tutelato e vaccinato per tempo - taglia corto Ciliberti -. È incredibile come, ancora oggi, molti dei nostri ragazzi non vengano vaccinati tra rimbalzi di responsabilità».

Inevitabilmente il pensiero corre ai «furbetti del vaccino» che tolgono ai pazienti fragili quelle già poche dosi disponibili.

La mamma di un ragazzo fragile di 17 anni si sfoga e dice: «Sono settimane che attendo il vaccino per mio figlio ad alto rischio, ma la risposta è sempre la stessa: “deve attendere”».

Intanto, il dolore per Enzo è misto a un senso di rabbia: «Non mi piace polemizzare - prosegue Ciliberti - né utilizzare i social per tali ragioni ma quanto accaduto poteva e doveva essere evitato attraverso la tutela di soggetti cosiddetti deboli».

Le fragilità a rischio Covid hanno già mietuto vittime a Ruvo: il riferimento è al caso dei genitori ultrasettantenni, non ancora vaccinati, scomparsi a pochi giorni di distanza tra loro, lasciando orfano un altro ragazzo diversamente abile.

Una guerra senza sosta e senza tregua: «Non è facile gestire una pandemia ma chi ci governa a tutti i livelli ha gravi responsabilità verso tali perdite. Rabbia, tanta rabbia e dolore. Riposa in pace, caro Enzo», conclude Michele Ciliberti.