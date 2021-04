Palo del Colle, in casa con oltre 1 chilo di marijuana: arrestato 33enne insospettabile

I carabinieri di Molfetta (Ba), nel pomeriggio di ieri hanno controllato a Palo del Colle l’abitazione di un 33enne, incensurato, e hanno trovato oltre 1,300 kg di marijuana e 7 grammi di hashish, il tutto suddiviso in dosi di vario peso. Hanno recuperato anche altro materiale per la coltivazione e confezionamento dello stupefacente, 5 bustine di semi di marijuana, 2 bilancini di precisione, un aspiratore per il sottovuoto e la somma contante di 2.190 euro in banconote di vario taglio. Si trova ai domiciliari.