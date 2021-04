Giovinazzo, evade dai domiciliari per andare a chiedere reddito di cittadinanza: arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Giovinazzo (Bari) un 49enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che era detenuto da alcuni giorni agli arresti domiciliari, sarebbe uscito da casa, violando la misura cautelare, per andare agli uffici comunali a presentare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. I militari lo hanno visto entrare nel palazzo del Comune e poi lo hanno trovato nell'ufficio dei servizi sociali, intento a compilare la richiesta di reddito di cittadinanza. Alla richiesta dei carabinieri di seguirli in caserma, il 49enne si sarebbe rifiutato cercando di divincolarsi, gettandosi a terra e opponendo resistenza. E' stato quindi arrestato in flagranza e nuovamente sottoposto alla misura detentiva domiciliare.