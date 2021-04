Bari, sequestrati 207 kg di prodotti in cattivo stato di conservazione

BARI - Sequestrati 207 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione all'interno di un esercizio commerciale cittadino nella periferia nord di Bari. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Bari. I prodotti si trovavano in un frigo box malfunzionante. I controlli sono avvenuti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini che, una volta aperti i prodotti, hanno constatato che non fossero in condizioni ad essere consumati.

Sono dunque scattati i controlli a cura del personale del settore commercio e Annona del Corpo assieme a funzionari Asl Sian Bari: all'interno del negozio hanno quindi rinvenuto oltre 2 quintali di merce pronta per essere venduta. Per il titolare del negozio è scattata un'informativa all'autorità giudiziaria.