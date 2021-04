Da Bari all’Oklahoma, truffa del petrolio: ingegnere rischia il processo

BARI - La stangata si snodava attraverso improbabili società di diritto ceco o con sede in Inghilterra pronte a investire addirittura nel petrolio dell’Oklahoma piuttosto che del Mozambico.

Salvo poi scoprire con amarezza che quelle stesse società da anni erano inattive o che al massimo si occupavano di immobiliare. Al centro dell’inchiesta c’è l’ingegnere e imprenditore Marco Di Bari, barese, 32 anni, che rischia un processo per truffa e falso. Il pm Michele Ruggiero che ha coordinato gli accertamenti delle sezioni di polizia giudiziaria di Guardia di finanza e Carabinieri ha chiesto il rinvio a giudizio anche nei confronti del padre e della compagna di Di Bari, rispettivamente accusati il primo di ricettazione, la seconda (assistita dall’avvocato Nicola Oberdan Laforgia), di riciclaggio.

Ma il protagonista di questa storia, non c’è dubbio, è l’ing. Di Bari.

Descritto come molto distinto, grande capacità dialettica, avrebbe raggirato un noto avvocato barese che da anni lavora a Milano, esperto in diritto societario e internazionale con un prestito ottenuto dal legale e mai restituito. Del greggio, neanche a dirlo, alcuna traccia. La certezza è che la vittima ci ha rimesso circa 80mila euro per un prestito mai restituito.

L’avvocato, stando alla denuncia che ha dato il via all’inchiesta, si convince della bontà dei progetti che Di Bari gli prospetta quando gli commissiona una complicata consulenza legale. Al punto che si convince di elargire al sedicente «imprenditore di alto livello» l’ingente somma necessaria, sempre a detta di Di Bari, per completare l’ultimo miglio del progetto. Poche decine di migliaia di euro, insomma, per vedere zampillare petrolio di cui, invece, non c'è traccia.

I fatti risalgono al periodo tra febbraio 2018 e aprile 2019. Di Bari sembra avere tutte le carte in regola. Ma guarda caso, gli manca la liquidità. E per questo chiede all’avvocato un prestito di 78 mila euro necessari per avviare le esplorazioni. Dopo alcuni mesi il progetto raddoppia. Del resto, parliamo dell’«acquisizione di asset petroliferi in Oklahoma, consistenti - si legge negli atti - in diritti di sfruttamento di risorse e di impianti e macchinari per l’estrazione di greggio». Due «affari» da non lasciarsi sfuggire.

Del resto, Di Bari, «ostenta padronanza di linguaggio tecnico»; esibisce «versatilità economico/imprenditoriale»; sfoggia «conoscenze, amicizie referenze in ambienti politici, economici e finanziari di alto livello», oltre a «falsificare finte ricevute di bonifici di Poste Italiane», contesta la Procura.

Temporeggiando sulla restituzione del prestito, il presunto truffatore avrebbe riferito persino di trattative con Eni per la cessione del campo di perforazione in Mozambico pur di convincere il suo interlocutore della propria solidità economica e professionale e indurlo a credere nella serietà degli ambiziosi progetti. Incassati i 78 mila euro, il denaro sarebbe stato poi trasferito su conti correnti intestati ai familiari di Di Bari.

Tutto questo approda in un’aula di udienza. Il 26 aprile, infatti, inizierà l’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale Giuseppe De Benedictis al termine della quale il giudice stabilirà se ci sono elementi sufficienti perché tutto questo approdi a processo.