Turi, 12enne cinese in fin di vita: la mamma le toglie il cell e lei si lancia dalla finestra

BARI - Drammatico episodio a Turi, una cittadina in provincia di Bari, dove un banale telefonino poteva costare la vita a una bambina di soli 12 anni. La piccola, infatti, di nazionalità cinese, si è lanciata nel vuoto dal secondo piano di una palazzina nella quale abita con i genitori. È accaduto l’altra sera, intorno alle 19.

Cadendo da un’altezza di circa 9 metri, in paese si è subito diffusa la notizia e molti hanno pensato che la vicenda si fosse conclusa nel peggiore dei modi. La bambina invece è fortunatamente viva. Un’ambulanza del «118» ha fatto in tempo a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale «Miulli» e nello stesso nosocomio è attualmente ricoverata in osservazione. I medici, a quanto si apprende, stanno attentamente verificando se vi siano lesioni cerebrali e comunque interne.

Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto improvviso della piccola su cui, peraltro, sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine. Si fa strada però un’ipotesi, tutta da verificare e sulla quale non vi sono dati certi: forse, il gesto impulsivo sarebbe nato a seguito di una discussione legata all’uso continuo di un telefono cellulare da parte della bambina. Al culmine della discussione, la madre avrebbe strappato dalle mani della figlia il telefono il che avrebbe causato una reazione così improvvisa. Ma non si esclude alcuna ipotesi, incluso che la reazione della minore sia in qualche modo legato proprio all’uso dei «social», sempre più intenso tra i giovanissimi.

I genitori della bambina sono titolari di un negozio di abbigliamento e vengono descritti come persone oneste e dedite solo al lavoro.

Nella piccola comunità vi è una cinquantina di residenti che provengono dalla terra del Dragone, tutti molto bene integrati, con un lavoro sicuro, in particolare nel settore del commercio. Non ci sono problemi nella coesistenza con i turesi che, peraltro, hanno sempre accolto bene chiunque provenisse da Paesi stranieri.

Nessuno ha voglia di parlare di un episodio così triste. Nemmeno dalla scuola frequentata dalla piccola filtrano commenti e tutti si chiudono nel riserbo.

A esprimere un pensiero è l’assessore alle Attività produttive Fabio Topputi: «Siamo costernati per quanto accaduto. Dobbiamo interrogarci davvero sul perché oggi una bambina decida un gesto così estremo. Il fatto che questi ragazzini giungano a compiere gesti del genere, significa che la società ha un malessere dentro di sé». «Dobbiamo adoperarci - conclude l’assessore - affinché gesti come questo non si verifichino mai più. Tutti gli stranieri presenti nel nostro territorio mantengono ottimi rapporti con i nostri concittadini. Non riusciamo a darci una spiegazione. Non è retorico affermare che Turi era e rimane una comunità pacifica ed operosa».