Ruvo, sette giovanissimi in un locale a giocare alla Playstation: multati

I carabinieri di Ruvo di Puglia (Ba) negli ultimi giorni hanno elevato oltre 20 sanzioni amministrative. L’attività di controllo ha riguardato singoli cittadini, attività commerciali e locali privati, utilizzati come luogo di ritrovo da parte dei giovani. E sono proprio i giovanissimi che sono stati protagonisti di uno degli ultimi controlli effettuati: martedì sera i carabinieri hanno sorpreso all’interno di un monolocale sette ragazzi tutti minorenni ed uno appena maggiorenne, che si erano riuniti per giocare con la Playstation. I giovani, alla presenza dei genitori immediatamente contattati, sono stati tutti sanzionati per il mancato rispetto del D.P.C.M.