Bari, ecco tutti i costi e i tempi per realizzare il Parco della giustizia

BARI - Si fa presto a dire Parco della Giustizia. Basta dare uno sguardo al dettaglio del cronoprogramma elaborato lo scorso febbraio dall’Agenzia del Demanio relativo solo al primo dei sei lotti previsti per intuire quanto sarà complicato vedere l’opera realizzata nel suo complesso. La prova è in una tabella riassuntiva allegata al carteggio tra Demanio, ministero della Giustizia e uffici giudiziari baresi. In alto sono indicati gli anni (dal 2020 al 2028), ciascuno suddiviso in sei bimestri. Sulla colonna di sinistra sono riportate le attività da svolgere, suddivise in quattro macro aree ciascuna con ulteriori sotto categorie. Ogni quadratino che si colora incrociando attività e tempi indica un passo in avanti.

Leggendo il prospetto, è ancora più chiaro perché capi degli uffici giudiziari, magistratura associata, avvocatura, Comune, chiedano a gran voce (non da oggi) un commissario ad acta. Sempre ammesso che fili tutto liscio, visto che dietro ogni casella possono nascondersi insidie, intoppi, burocrazia, possibili ricorsi. Del resto, siamo in Italia e tutto può succedere. Va detto che il tempo in cui addirittura c'è voluto un anno e mezzo tra i due protocolli d’intesa firmati dai vari soggetti interessati (25 gennaio 2018-30 luglio 2019) è lontano. La partenza, paradossalmente, sembra buona. Il Demanio, ente appaltatore, aveva previsto tra preparazione, pubblicazione e affidamento del bando di gara relativo alle indagini preventive un periodo complessivo compreso tra luglio 2020 e aprile 2021. Considerando che nei giorni scorsi il raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo tra le società Politecnica ingegneria e Architettura si è aggiudicato l’esecuzione dei rilievi preliminari al progetto di fattibilità tecnica ed economica, siamo addirittura in anticipo. Adesso ci vorranno 150 giorni per svolgere materialmente le indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale del suolo, della vegetazione, oltre allo studio di inserimento urbanistico dell’opera. Sperando sempre che non spuntino magari vincoli legati a un sito militare o che si scopra che nell’area nidifica qualche specie protetta. Non si sa mai.

Ma torniamo al cronoprogramma. Nell’ambito delle «attività generali» e propedeutiche rientra tutto ciò che occorre per la demolizione e la bonifica delle ex casermette. L’anno in corso e il primo quadrimestre 2022 sarà un periodo cruciale sotto questo aspetto se il Demanio prevede che tra progettazione, bando ed esecuzione delle opere per questa finalità si arriverà massimo di qui a un anno per preparare il terreno, è il caso di dire, in vista della realizzazione del futuro Parco della Giustizia.

Da un lato demolizione e bonifica previste per aprile 2022, dall’altro la progettazione che viaggia parallela. Entro aprile 2021 il Demanio prevede di pubblicare il bando, ma per arrivare alla progettazione esecutiva del primo lotto funzionale, individuata tra marzo e ottobre 2023, non deve esserci alcun intoppo con le altre attività previste, ovvero concorso di progettazione di primo e secondo grado, verifica di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva (dicembre 2022) da parte del vincitore del concorso, conferenza di servizi, verifica e validazione. Tra marzo e ottobre 2023 si procederà anche con la variante urbanistica con il coinvolgimento di Conferenze dei Servizi, Stato-Regioni e Consiglio Comunale e con la progettazione delle urbanizzazioni.

Un altro po’ di pazienza, ci siamo quasi. L’ultima macro area denominata «Appalto I lotto funzionale» prevede al suo interno quattro fasi: gara per l’affidamento dei lavori (da ottobre 2023 ad aprile 2024); esecuzione materiale delle opere con le ex casermette finalmente invase da squadre specializzate di operai al lavoro sull'area cantierizzata (inizio lavori maggio 2024); collaudo; tanto sospirata consegna prevista tra luglio e agosto 2028. A quell'epoca le udienze celebrate esattamente dieci anni prima sotto le tende allestite della Protezione civile per l’inagibilità del palazzo di via Nazariantz saranno un lontano ricordo. Ma c'è da capire quali sono i tempi per gli altri cinque lotti. La tempistica infatti riguarda solo il primo plesso, quello più urgente (Tribunale penale e Procura oggi in via Dioguardi) per il quale ci vogliono 123 milioni di euro, oltre al costo per le attività propedeutiche. Ad oggi le risorse disponibili messe sul piatto dal Ministero ammontano a 97,4 milioni.