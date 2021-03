Covid, 12enne con patologia autoimmune in rianimazione a Bari: non è intubata

BARI - Una 12enne è ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per una polmonite da Covid. La paziente, affetta da una patologia autoimmune, è stata ricoverata prima nel reparto di malattie infettive e poi trasferita cautelativamente in rianimazione. A quanto si apprende da fonti sanitarie, è sveglia, si alimenta e non è intubata, è tenuta sotto osservazione e sottoposta a monitoraggio continuo. Avrebbe contratto il virus in ambito famigliare e infatti anche alcuni familiari sono risultati positivi al Covid sviluppando sintomi severi, e sono attualmente ricoverati in ospedale.