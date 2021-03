Controlli anti Covid nel Barese, sorpresi nel bar dopo coprifuoco: fioccano sanzioni in più Comuni

BARI - Sono stati sorpresi in un bar dopo il coprifuoco consumando bevande senza mascherine. Una doppia sanzione per violazione delle norme anti-Covid è stata elevata a Gioia del Colle nei confronti due giovani del posto.

All’esito del controllo dei carabinieri, poco dopo mezzanotte di sabato, per il proprietario del bar è scattata la sanzione della chiusura per 5 giorni per aver violato il divieto di consumo al banco, possibile fino alle 18.

A Noci, in un’abitazione presa in locazione da un gruppo di amici, sono stati sorpresi in dieci, di età compresa tra i 20 e 26 anni, riuniti nonostante il divieto imposto. Per ognuno di loro è scattata la sanzione di 400 euro per assembramento.

A Sammichele di Bari sono state elevate cinque sanzioni amministrative nei confronti, in particolare, di un giovane senza mascherina e di altri quattro che non rispettavano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.