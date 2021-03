Coronavirus, a Bari parchi e giardini chiusi le sere e nel weekend

Nuove strette anti-contagio a Bari. Da oggi e fino al 28 marzo parchi e giardini recintati saranno chiusi alle 18 nei giorni feriali e per l’intera giornata il sabato e la domenica. Lo ha deciso il Comitato Operativo Comunale, dato l’evolversi dell’emergenza sanitaria, «al fine - spiega il Comune in una nota - di limitare il rischio di assembramenti». Ieri il sindaco Antonio Decaro ha firmato un’altra ordinanza con la quale ha disposto il divieto di asporto di cibi e bevande per bar e ristoranti e la chiusura dei distributivi h24 a partire dalle 18 e la sospensione della vendita al dettaglio dalle 19 per gli esercizi commerciali (eccetto farmacie, alimentari, tabaccherie e altre attività essenziali). La stessa ordinanza adottata ieri dal sindaco di Bari, anche questa in vigore fino al 28 marzo, è stata firmata in queste ore da tutti i sindaci della Città metropolitana, dove la media settimanale dei contagi ha raggiunto i 287,4 casi ogni 100 mila abitanti, ben oltre la soglia critica dei 250.