Ciclista 17enne investito da auto pirata nel Barese: è grave, conducente fuggito già individuato

Un ciclista 17enne è stato investito sulla strada provinciale tra Noicattaro e Torre a Mare, nei pressi del rondò di Parchitello, alla periferia di Bari, da un automobilista pirata che è fuggito senza prestare soccorso. Il minorenne è stato portato in ospedale dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e, a quanto si apprende, in gravi condizioni. Sulla base dei rilievi sul luogo dell’incidente, delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e grazie alla collaborazione di due cittadini che hanno dato elementi utili per l’individuazione del responsabile, gli investigatori della Polizia Locale di Noicattaro sono riusciti a individuare il veicolo e a identificare il conducente, per il quale è scattata la denuncia per i reati di omissione di soccorso e fuga.