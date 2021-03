Due fratelli molfettesi all'estero: «In Usa i vaccini sono per tutti»

MOLFETTA - «Avremo vaccini per tutti gli americani entro la fine di maggio». E’ questo l’annuncio, definito clamoroso ed inaspettato da alcuni organi di stampa, giunto direttamente dal numero uno della Casa Bianca Joe Biden soltanto qualche giorno fa

Parole che descrivono da un lato l’ambizione degli USA di tornare alla normalità in tempi brevi, dall’altro la tranquillità con cui la campagna vaccinazioni sta andando avanti.

A confermare tutto ciò è l’importante comunità di molfettesi che da anni risiede nel New Jersey. Non soltanto Hoboken, ma altre cittadine come Weehawken e Little Ferry, quest’ultima addirittura guidata da un sindaco, Mauro Raguseo, nelle cui vene scorre sangue molfettese.

Ed è proprio dal New Jersey che giunge una storia fatta di speranza, con sfumature drammatiche che purtroppo la pandemia ha abituato un po’ tutti. Giovanni e Rita Tattoli sono due fratelli, rispettivamente di 78 e 70 anni, nati a Molfetta ma trasferiti a Weehawken dal 1975. Abitano in una comunità di 12.500 abitanti dove più di 1500 sono di origini molfettesi e pugliesi. Il Covid-19 non ha risparmiato quasi nessuno in questa cittadina sulle rive del fiume Husdon e parte dell’area metropolitana di New York. Proprio la vicinanza alla «Grande Mela» ha innalzato il numero dei contagi già durante la prima ondata della pandemia.

«Abbiamo visto morire decine e decine di persone – hanno commentato i due fratelli molfettesi – abbiamo rischiato noi stessi di soccombere dinanzi alla crudeltà del Covid».

Il virus non ha risparmiato i due fratelli e per Giovanni Tattoli sono stati necessari quasi 50 giorni di ricovero in ospedale per superare gli effetti devastanti del coronavirus.

Quella di Weehawken è stata tra le cittadine del New Jersey più colpite dal Covid, che, tuttavia, da qualche settimane ha ricominciato a vivere quasi in totale sicurezza. «Ad oggi i contagi sono vicini allo zero – hanno affermato i due fratelli – grazie alla poderosa campagna di vaccinazioni messa in atto negli Usa ma anche nella nostra città. Da noi non esiste fare code per ricevere il vaccino, in quanto sono attivi ben dieci punti dove le dosi vengono somministrate».

Tutto questo mentre anche negli Stati Uniti i ritardi per le consegne dei vaccini, soprattutto quello di Moderna, si sono fatti sentire. «I ritardi nella consegna dei vaccini non hanno rallentato la grande macchina messa in moto già da qualche mese – hanno proseguito Giovanni e Rita Tattolli – anche noi abbiamo già ricevuto le due dosi del vaccino di Moderna nonostante avessimo contratto il Covid. Qui non si fanno troppo ragionamenti su chi è stato contagiato e chi no, verranno vaccinati tutti senza distinzione. Nella nostra città più della metà ha ricevuto il siero e gli effetti si vedono tutti. Siamo quasi Covid free e i ricoveri si sono praticamente azzerati. Apprezziamo la collaborazione tra la politica e la scienza che vanno avanti insieme, senza inutili polemiche. Questo purtroppo manca in Italia e ce ne dispiace molto. Qui negli Usa – hanno concluso i due molfettesi – anche due colossi farmaceutici da sempre rivali come la Johnson&Johnson e la Merck, hanno sotterrato l’ascia di guerra per produrre su vasta scala il vaccino che è stato messo a punto dalla J&J».