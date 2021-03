Adelfia, incubo variante inglese: sindaco chiude due scuole dopo casi positivi

Per l’accertata positività al Covid di alcuni studenti, il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, ha disposto la chiusura fino al 5 marzo di due scuole. "A causa di diversi casi di contagio presenti tra gli studenti, e altri in via di accertamento - spiega il sindaco - , mi vedo costretto, in via precauzionale, a disporre la chiusura della scuola media Giovanni XXIII e scuola Elementare Aldo Moro di Canneto. Non nascondo la mia preoccupazione per il momento delicato che il paese, a causa della nuova variante inglese, sta vivendo. Stiamo monitorando la situazione generale , giorno per giorno, in stretto contatto con la Asl e la dirigenza scolastica».

Nell’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle due scuole, il sindaco parla di «molteplici casi di positività accertati e da accertare» ed evidenzia che «dai dati anagrafici emerge che il contagio sta progressivamente investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare».