Vaccini anti Covid, l'appello dell'associazione disabili di Bari: «Inserirli tra priorità»

BARI - «Si chiede di inserire nelle priorità delle vaccinazioni anche i soggetti disabili e chi se ne prende cura». Lo scrive Gianni Romito, presidente dell’Associazione pugliese persone para-tetraplegiche e degli atleti disabili dell’Hbari2003 onlus, in una nota indirizzata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco e al capo del Dipartimento Salute, Vito Montanaro. "Sarebbe utile in tal senso - scrive - predisporre l’apertura della piattaforma regionale telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid-19 delle persone con disabilità e dei loro familiari. L’urgenza - spiega Romito - è dettata da una serie di fattori: la sopravvivenza e il diritto alla salute di soggetti svantaggiati e dei loro accompagnatori e le problematicità che l'ospedalizzazione di un disabile comporterebbe». Romito spiega che «per le persone con disabilità l’allontanamento di chi li assiste significa la perdita di un riferimento importante e il venir meno di un’indispensabile condizione di espressione e comunicazione, che potrebbe condurre ad esiti fatali. Si tratta di persone particolarmente fragili e di famiglie fortemente provate dalla pandemia in corso, su cui già pesa l’ordinario carico assistenziale e che hanno bisogno di un vostro segnale di attenzione».