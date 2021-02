In trasferta dalla Sicilia a Monopoli per molestare showgirl: divieto di dimora in Puglia per un fan ossessionato

Divieto di dimora in Puglia, eseguito dai carabinieri di Monopoli (Ba), nei confronti di un 54enne originario di Catania, ritenuto responsabile di atti persecutori, poiché da tre anni molestava una showgirl di Fasano (Br), rendendole la vita impossibile. Da fan era diventato follower sui suoi profili social, sviluppando una completa ossessione, e arrivando a commentare in modo sgradevole ogni foto o post. Non desisteva nemmeno quando la vittima lo bloccava, si creava profili falsi, e aveva persino soggiornato in una casa vacanza gestita dalla sua vittima, all’insaputa di quest’ultima, per farle una sorpresa.

Ieri pomeriggio lo stalker ha deciso di fare una trasferta dalla Sicilia alla Puglia, piazzandosi sotto casa della donna, afferrandola per un braccio con la scusa di donarle un regalo. Nonostante lui si fosse alzato il bavero del giubbotto per nascondersi, la donna l'ha riconosciuto, e facendosi aiutare da un passante ha allertato i carabinieri, che l'hanno bloccato. Nei confronti del 54enne è stato disposto il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima e avvicinarsi ai luoghi da essa frequentati, nonché il divieto di dimora in Puglia.