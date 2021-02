Gravina, fidanzamento osteggiato dalle famiglie sfocia in una rissa in strada: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate a Gravina in Puglia (Ba) per aver scatenato una rissa in strada. Da un lato padre e figlio, dall'altra padre e figlia, che si erano dati appuntamento per delineare i contorni di una relazione sentimentale osteggiata dalle famiglie, e che aveva come protagonisti il giovane, che ha preso parte alla rissa, e un’altra figlia dell’altro genitore intervenuto all’incontro. I carabinieri sono riusciti a sedare gli animi non con poca fatica: tutti hanno riportato lesioni lievi, fatta eccezione per la giovane che ha addirittura subìto la frattura di un dito della mano. Recuperato anche un martello. Tre soggetti coinvolti erano gravati da precedenti di polizia, e non hanno potuto evitare l’arresto per rissa, aggravata dalle lesioni, e la sottoposizione agli arresti domiciliari.