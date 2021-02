Castellana, le Grotte riaprono con due tour al giorno: ecco i i primi 70 visitatori

CASTELLANA - Ripartire è un po’ come riscoprire. E ogni occasione di riapertura suona un po’ come una riscoperta anche per le Grotte di Castellana, il meraviglioso arcano sotterraneo capace di ammaliare milioni di visitatori sin dalla scoperta ad opera di Franco Anelli, pioniere della speleologia italiana.

Una scoperta datata 23 gennaio 1938 che rappresenta una sorta di rinascita della comunità che dodici anni dopo cambiò la sua denominazione con l’apposizione della parola «Grotte» allo storico nome di «Castellana» e che in questo 2021 festeggerà l’850esimo anniversario dalla sua fondazione (o rifondazione secondo alcuni storici). Infatti è collocata a dicembre del 1171 la fondazione della città ad opera di due coloni otrantini, Nicola e Costa, e per volere dell’Abate Eustasio.

La riapertura del sito carsico, resa possibile dal ritorno della Puglia in zona gialla, avvenuta lunedì scorso ha visto protagonista una coppia di visitatori che, alle 10, ha approfittato della possibilità di fatto concretizzatasi solo il venerdì precedente per godersi una visita davvero esclusiva. Nei soli giorni feriali e nei due orari consentiti (ore 10 e ore 11) per avviarsi lungo il percorso completo di quasi tre chilometri che porta alla straordinaria Grotta Bianca (scoperta a cavallo fra il 1939 e il 1940 dal castellanese Vito Matarrese), i numeri della prima settimana si sono progressivamente moltiplicati raggiungendo complessivamente i circa settanta ospiti, i primi del 2021, fra i quali anche diverse famiglie con bambini.

Numeri esigui rispetto alle cifre sempre importanti di questo attrattore turistico a pagamento, fra i più accorsati di Puglia, ma che rappresentano comunque un segnale di ripresa.

Nonostante la capienza limitata, il consiglio d’amministrazione della società in house che gestisce il bene carsico presieduto da Victor Joal Casulli si augura di poter ampliare al più presto le possibilità di visita anche alla luce delle diverse richieste giunte per la prossima settimana. Comunque è evidente che un importante aiuto potrebbe giungere dalla possibilità di effettuare visite nel fine settimana, oggi impedite dagli effetti del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri in atto.

A incoraggiare gestori e visitatori nell’incremento dei numeri c’è sicuramente l’efficacia del protocollo di sicurezza già collaudato nella scorsa estate (basato su gruppi numericamente limitati, misurazione della temperatura, distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di sicurezza) abbinato al sistema di prenotazione obbligatoria.

«L’ampliamento del numero di visite e, soprattutto, la riapertura nei weekend - afferma il presidente Casulli - potrebbero permetterci anche di ripartire con un lavoro di programmazione nell’impiego delle tante professionalità che si occupano dei servizi di guida all’interno della cavità. Con cifre così esigue, al fine di tutelare le casse societarie, non possiamo andare oltre l’impiego delle pochissime unità assunte a tempo indeterminato. La situazione della quasi totalità dei lavoratori delle Grotte, che sono di fatto stagionali, ci angoscia letteralmente e non vediamo l’ora di riprendere a pieno ritmo per ritornare a livelli occupazionali accettabili».

Attualmente le due visite previste giornalmente saranno in italiano ma come sempre sarà possibile installare e utilizzare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione «Grotte di Castellana-Guida in italiano, inglese e Lis».

Per partecipare ad una delle visite previste è necessaria la prenotazione telefonica al numero 080/4998211 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.