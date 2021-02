Bari, parcheggiatore abusivo minaccia donna che non vuole dargli soldi: arrestato

Ieri pomeriggio a Bari un parcheggiatore abusivo è stato arrestato in piazza Moro. Intorno alle 15 una donna aveva iniziato le manovre di parcheggio nelle strisce blu, e l'uomo le si è avvicinato, pretendendo dei soldi nonostante il parcometro fosse perfettamente funzionante. La donna ha cercato di allontanare il parcheggiatore che però ha agito minacciandola, e a quel punto la vittima ha chiesto aiuto. Una pattuglia della polizia locale è intervenuta fermando l'uomo, che condotto al Comando ha dichiarato false generalità. Si tratta di un 36enne marocchino, irregolare, con vari precedenti. La donna ha sporto denuncia e lui è stato arrestato per estorsione, reato aggravato dall'irregolarità sul territorio, ed è stato sanzionato per l'attività abusiva.