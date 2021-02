Bari, al Salvemini 3 giorni di «Log@Ritmi»

BARI - Al via la quinta edizione di «Log@Ritmi», il festival di divulgazione organizzato dal Liceo scientifico «Gaetano Salvemini ». L’evento, che avrà come tema conduttore la «ricerca», sarà anticipato da una giornata in cui si parlerà di scorie radioattive e delle conseguenze sul territorio, oggi alle ore 10 (Aspettando Log@Ritmi). La tre giorni, dal 24 al 26 febbraio, sarà l’occasione per dibattere sul tema scelto dalla nostra scuola, attraverso videoconferenze sulla piattaforma Cisco Webex. Focus sulla «ricerca», che si intreccia con la società, la multidisciplinareità e l’attualità: tavole rotonde virtuali tra relatori, docenti e studenti. Oggi alle 10 il prologo con «Aspettando Log@Ritmi», che accoglierà la prima tappa della quinta edizione di «Log@Ritmi»: parteciperanno all’incontro Francesco Giordano, professore associato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica - Università degli Studi di Bari e Marisa Ingrosso, saggista e giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno. A moderare l’incontro la professoressa Lucia Schinzano, direttrice del web-magazine Ambient& Ambienti. La dirigente scolastica del «Salvemini» Tina Gesmundo esprime soddisfazione per l’iniziativa: «Questa manifestazione è un fiore all’occhiello per il nostro istituto. Quest’anno, tra mille difficoltà, ci siamo lo stesso e sarà un’occasione di crescita per tutti