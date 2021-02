Santeramo, insegnante 44enne morta per Covid: oggi scuola in lutto e sospesa Dad

SANTERAMO - Le scuole del primo circolo didattico «Hero Paradiso» di Santeramo in Colle, dove lavorava la docente 44enne Maria Lobefaro morta ieri per Covid, sospenderanno oggi tutte le attività, anche quelle digitali a distanza, in segno di lutto.

La situazione dei focolai in città legati all’ambiente scolastico continua a destare preoccupazione.

Il sindaco Fabrizio Baldassarre ha convocato per domani una nuova riunione con le dirigenti scolastiche per prorogare fino al 20 febbraio l’ordinanza comunale di chiusura di tutti i plessi. Attualmente la sospensione dell’attività didattica in presenza è in vigore fino al 13 febbraio per le scuole dell’infanzia, elementari e medie su disposizione del Comune, e per le tre scuole superiori su decisione del dirigente scolastico.

Intanto per alcuni casi positivi tra i dipendenti comunali, uno già accertato e due con sintomi in attesa di tampone, è stata disposta la chiusura della sede comunale di piazza Papa Giovanni Paolo II per sanificazione, con conseguente sospensione degli appuntamenti agli sportelli dei servizi sociali, demografici e di stato civile. Domani tutto il personale degli uffici interessati sarà sottoposto a tampone.