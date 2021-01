Bari, nasce il distributore automatico di racconti: così è più leggero aspettare il treno

BARI - Prendetevi il vostro tempo, e lui avrà cura di voi. Parte da questo assunto l’originale e intelligente iniziativa di due giovani creativi bitontini, Filippo Modugno e Liliana Tangorra, fondatori di «Lieder s.n.c.»: insieme hanno pensato di produrre e diffondere cultura attraverso «Take Your Time», un macchinario capace di soddisfare un’esigenza basilare: «trasformare l’attesa - spiegano - in un momento in cui nutrire la mente, divertirsi, sognare e fantasticare». «TYT - Take Your Time» - progetto vincitore del bando regionale PIN (iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI) sarà presentato domani, venerdì 29 gennaio, alle 16, nella sede della stazione centrale di Bari, sui binari della Ferrotramviaria S.P.A., dagli ideatori. E questa inaugurazione sarà anticipata dalla performance «Ci scusiamo per il ritardo», a cura della compagnia «Fatti d’Arte».

L’idea è semplice, quanto accattivante: TYT è un distributore automatico di racconti - realizzato in sinergia con il Fablab di Bitonto - e intende fornire uno strumento creativo e innovativo all’attesa dei viaggiatori che attraversano la stazione o gli aeroporti; e dei cittadini che sostano in luoghi d’attesa di diversa natura: dagli studi medici agli uffici comunali, luoghi in cui sarà possibile installare il dispensatore automatico dei vari scritti. Una sorta di «stampante», con tanto di touch screen dove l’utente potrà scegliere tra circa una cinquantina di racconti. «È un dispositivo elettronico - affermano Liliana e Filippo - che su richiesta, e gratuitamente, stampa in lingua italiana e inglese un breve racconto nei terminal ferroviari e aeroportuali, o in altri luoghi in cui notoriamente il momento d’attesa è lungo e spesso noioso. L’idea è nata durante uno dei nostri frequenti viaggi. Capita spesso a tutti di avere tempi morti nell’attesa dei mezzi di trasporto: eravamo all’aeroporto di Bruxelles e avevamo di fronte dei distributori di cibo. Guardandoli ci è venuto in mente che, nell’impossibilità di avere un libro tra le mani, o con gli smartphone e tablet scarichi, sarebbe stato carino aver a disposizione un oggetto che alleviasse l’attesa con la lettura. Qualcosa di simile esiste anche in Francia, e da lì in poi ci siamo dati da fare per progettare e creare il primo prototipo che presenteremo in stazione a Bari».

«Take Your Time» ha una grafica semplice e intuitiva, ispirata a un chiaro simbolo pugliese: un galletto parlante, raffigurato sulla sinistra del dispositivo (largo tra gli 80 e i 90 centimetri, e alto poco più di 50 cm, con un peso di circa otto chili), pronto ad emettere uno «scontrino» di letteratura, suggerendo agli utenti di prendersi il proprio tempo per trascorrerlo insieme all’arte e alla cultura. Ciascun utente, quando vorrà, potrà scegliere il genere letterario preferito e il sistema, in modalità random, stamperà uno dei racconti presenti nel database. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni, c’è un sito ufficiale - takeyourtimelieder.com -, infotel: 393.412.83.63.

«I racconti distribuiti da “Take Your Time” - concludono gli ideatori - sono testi originali raccolti durante una open call realizzata nei mesi precedenti, a cui hanno partecipato più di 100 scrittori di diverse età e nazionalità (molti pugliesi, ma pure di fuori regione), candidando i propri racconti alle cinque sezioni: ragazzi, avventura, romantico, humor, poesia e teatro. Anche diversi studenti hanno preso parte all’open call, e un piccolo gruppo di lavoro interno ha selezionato i migliori scritti, della lunghezza massima tra le 3000 e le 3500 battute. L’intenzione è farlo girare, nei primi tempi, attraverso biblioteche e laboratori urbani pugliesi, per diffondere sempre più il dispositivo e trovare acquirenti».