Giornata della Memoria, Frediano Sessi domani sarà ospite del Comune di Giovinazzo

BARI - Domani mattina, alle ore 10.00, in occasione della Giornata della Memoria 2021, si terrà un incontro pubblico in videoconferenza alla presenza delle scolaresche di Giovinazzo con lo scrittore Frediano Sessi, autore del libro “Prof, che cos’è la Shoah?” (Einaudi editore) organizzato dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Giovinazzo

Frediano Sessi è scrittore, traduttore e saggista, ed è uno dei massimi esperti nazionali della Shoah. Per Einaudi ha curato l’edizione definitiva del ‘Diario di Anna Frank’. Docente di Sociologia all’Università di Brescia e al Master di Didattica della Shoah all’Università Roma3. Collabora alle pagine culturali del “Corriere della Sera”. Attualmente è membro del comitato scientifico della ‘Fondation Auschwitz’di Bruxelles. “ Questo incontro nasce dal nostro “Progetto lettura” approvato lo scorso anno in collaborazione con la libreria Laterza di Bari e destinato agli alunni della rete scolastica”- commenta l’assessore alle Politiche Educative, Michele Sollecito-“ Per via del Covid abbiamo dovuto rinunciare agli incontri in presenza, tuttavia l’importante è proseguire nell’intento di infondere il gusto per la lettura e proseguire nell’opera indispensabile di “memoria” per non dimenticare le lezioni che dobbiamo trarre dal nostro passato”.

“ Nonostante le difficoltà del momento non rinunciamo ad onorare la Giornata della Memoria incontrando un autore di assoluto rilievo nazionale”- è la dichiarazione del sindaco, Tommaso Depalma- “ L’incontro, anche se si terrà su piattaforma, sarà visibile a tutti perché sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune di Giovinazzo. Invito tutti quanti a partecipare e a rendersi protagonisti di questo importante momento culturale”