Bari, al Policlinico via al richiamo vaccinale per i primi 30 operatori sanitari

”Un grande sollievo. Anche se ancora a metà. L’incubo finirà completamente solo quando tutti saranno vaccinati”. A tirare il sospiro di sollievo oggi sono state la specializzanda Lucilla Crudele, la rianimatrice Lidia Dalfino, l’infermiera Anna Ventrella, come riporta il Policlinico in una nota pubblicata sui profili social. Le tre professioniste del Policlinico di Bari, le prime vaccinate contro il Covid19 in Puglia nel V-Day del 27 dicembre, hanno ricevuto la seconda dose vaccinale. “Non mi pare vero - ha detto la dottoressa Dalfino subito dopo l’iniezione - la cosa più importante di questa giornata è che abbiamo fatto un passo avanti per il contenimento della pandemia”.

Al Policlinico di Bari oggi sono stati convocati per il richiamo vaccinale, a distanza di 21 giorni dalla prima dose, oltre 30 operatori sanitari dei reparti in prima linea nella lotta al Covid19.

