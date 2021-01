Molfetta, in 15 in un bar a festeggiare di nascosto la Befana: sanzionati

Nella serata di martedì, i Carabinieri della Stazione Molfetta, nell’ambito dei servizi anti-covid predisposti sull’intera città metropolitana di Bari, hanno sorpreso diversi ragazzi all’interno di un bar, in pieno centro, mentre festeggiavano l’arrivo della Befana, in barba a ogni restrizione e normativa contro la diffusione della pandemia.

I carabinieri di Molfetta (Ba) hanno scoperto martedì sera un gruppo di giovani che avevano organizzato una festa per l'arrivo della Befana all'interno di un bar del centro. Il bar doveva essere chiuso, ma da una fessura i militari hanno visto che all'interno c'erano delle persone. Con l’ausilio di un’altra pattuglia, i Carabinieri hanno fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale, scoprendo che era in corso una festa privata e dove 15 persone, compreso il titolare, erano intenti a consumare cibi e bevande, senza indossare i dispositivi di protezione individuale e senza rispettare la distanza interpersonale, in violazione della normativa anti–covid. Tutti i presenti sono stati sanzionati.