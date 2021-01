Polignano, festa in villa a fine anno: multati nove giovani da vigili e Cc

Stavano festeggiando il Capodanno in una villa privata alla periferia di Polignano a Mare (Bari) in violazione delle norme anti-Covid. Nove giovani sono stati sanzionati dopo un controllo di Polizia locale e carabinieri. Dopo aver proceduto all’identificazione dei partecipanti alla festa, tutti provenienti da comuni limitrofi, gli agenti e i militari hanno verificato che i nove ragazzi avevano raggiunto la villa in campagna con veicoli privati senza giustificato motivo.

Sono stati così sanzionati per aver violato il divieto di spostamento tra comuni. A uno dei nove è stata comminata anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la reiterazione della violazione delle norme sulla prevenzione della diffusione del Covid-19.