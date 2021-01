Covid, a Monopoli stop ai ricoveri e pazienti in giro: «Colpa degli ascensori rotti».

All’ospedale di Monopoli, da circa 20 giorni, non avverrebbero più ricoveri di pazienti Covid per il malfunzionamento degli ascensori. E’ quanto denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Puglia, Davide Bellomo. «La coperta - dice Bellomo - già corta per la mancanza di posti letto in Puglia per i pazienti Covid-19 diventa ancora più corta nel sud est barese.

È inammissibile che i pazienti del sud est barese con sintomatologia da Covid siano trasferiti a più di 50 chilometri quando un reparto Covid a Monopoli c'è ed è inutilizzato per colpa degli ascensori fuori servizio. Non possiamo permetterci assolutamente un’ulteriore diminuzione di posti letto, se da giugno ad oggi questo è il modo in cui il duo a Emiliano-Lopalco si è preparato per questa nuova ondata, siamo davvero sull'orlo del precipizio».