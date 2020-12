Bari, positiva al Covid partorisce 2 gemelli: la storia di Luciana

BARI - «La terapia intensiva del Policlinico? Non li ringrazierò mai abbastanza». Luciana De Rosa trattiene a fatica la gioia e l'emozione: questo drammatico 2020, per lei, si sta concludendo nel migliore dei modi. Solo ai primi di novembre, la sua era la drammatica storia di una partoriente risultata positiva al Covid e trasportata in rianimazione d'urgenza, subito dopo aver dato alla luce due gemelli.

«Separata dai miei piccoli con il dubbio che i medici mi nascondessero il loro effettivo stato di salute. - racconta -. Li ho potuti finalmente abbracciare solo il 4 dicembre, quando mi hanno dimessa e sono andata a riprenderli, a stringerli al cuore come ogni mamma fa appena dati alla luce. Io ho dovuto aspettare un mese, e mi ritengo più che fortunata di come si è evoluta la mia storia».

Luciana De Rosa ha 43 anni e di professione fa l’osteopata. Il 30 ottobre effettua un tampone e ne aspetta il risultato. Il 2 novembre, però, alcuni dolori sospetti, relativi al parto ormai prossimo, la portano a ricorrere al ricovero in ostetricia. «Mio marito era risultato positivo da una decina di giorni, anche io con febbre alta e perdita dell'olfatto sono risultata positiva. Ho partorito il 6 novembre due gemellini, un maschio e una femmina, con un parto cesareo. Ma a quel punto le mie condizioni sono peggiorate e mi hanno trasportato in terapia intensiva. Una Tac d'urgenza ha rilevato che avevo una polmonite bilaterale». Lì comincia il dramma, a lieto fine, di mamma Luciana. «Mi hanno ricoverata in quella parte di rianimazione che chiamano “zona arcobaleno”. La camera dove mi hanno sistemata era senza finestre. Con me erano ricoverate due persone; una con il casco è stata intubata pochi giorni dopo, l’altra, già intubata, è morta. Io ho scelto di utilizzare il plasma iperimmune, per accelerare il recupero. Ma avevo comunque il terrore d’essere intubata anche io. Ho perso la cognizione del tempo, ricordo solo il continuo ossessivo fruscio dei macchinari, dell’ossigeno puro. Me lo sentivo girare in testa, sotto la pelle, ovunque. E l’angoscia di non poter stare con i miei bambini. Era vero quando mi dicevano che erano risultati negativi al tampone?». Nella zona arcobaleno, Luciana trascorre 18 giorni.

«Il personale è stato meraviglioso: dal primario, il dottor Grasso, a tutti i medici, infermieri, personale ausiliario. Mi consentivano di vedere i miei bambini con le videochiamate. Instancabili, sensibili, preziosi e attenti. Con ritmi serrati, disumani e mai un cedimento, mai una reazione che minasse il nostro, e il loro, precario equilibrio».

I gemellini, la forza di Luciana. «Ad un'infermiera avevo dato le musiche che ascoltavo con i miei bambini durante la gravidanza. Le ha passate ai colleghi del reparto dove erano ricoverati in attesa della loro mamma. Servivano a calmarli quando irrequieti». Il 22 novembre Luciana passa un giorno in terapia subintensiva, poi viene trasferita a «malattie infettive», per lo svezzamento da ossigeno. Viene dimessa il 4 dicembre. «Ho pianto tutte le mie lacrime fuori dalla vetrata che mi separava dai miei tesori. Il respiro corto e affannoso si è sciolto quando finalmente li ho avuti tra le mie braccia. Nati di nuovo quel 4 dicembre che ci ha finalmente riuniti».