Bari, badante dell'Est rimasta senza lavoro si «reinventa» escort

Covid, feste di fine anno e luci rosse, gli effetti dei Dpcm Natale sulle sex worker. Ecco la «red zone» del sesso a Bari e provincia dopo le misure restrittive. Le rivelazioni di una ex badante dell’Est rimasta senza lavoro a causa del lockdown e che ha scelto di indossare giarrettiera da sposa con ricami, manette dorate, collarino in pizzo e sculacciatore sadomaso in finta pelle (tutti accessori richiestissimi a quanto pare) e guadagnarsi da vivere facendo la escort. «Non ho avuto altra scelta. Accudivo una signora molto anziana ma quando a marzo hanno chiuso tutto i suoi parenti mi hanno detto che non era prudente continuare e che passata la bufera mi avrebbero richiamata.

Non lo hanno più fatto» racconta per telefono alla «Gazzetta» Sofiya, ragazza dell’Est post sovietico, 35 anni, partita con il progetto di trovare un lavoro da colf da baby sitter o badante ma che il Sars-Cov-2 ha messo drammaticamente davanti ad un bivio «Sono partita, come molte altre come me, quasi tre anni fa con il progetto di stare via uno o due anni. Ne sono passati quasi quattro. Con il trascorrere del tempo è diventato sempre più difficile per me accettare l’idea di dover tornare indietro. Ora sono l’unico sostegno per la mia famiglia». La prima ondata della pandemia le ha portato via il lavoro e i pochi risparmi che non aveva mandato dai suoi a casa. «Ho stretto la cinghia, diviso le spese con due coinquiline e resistito. Le altre sono state ricontattate dalle famiglie presso le quali stavano lavorando, per me le cose sono andate diversamente. Ad un certo punto ho dovuto fare una scelta ma non volevo andare per strada o finire nel giro degli sfruttatori».

Niente marciapiede, niente incontri per strada. «Durante il lockdown ho cominciato a fare dei video, foto o chiamate. Tutto online, dalla mia stanza. Mi ha detto come fare una mia amica italiana che aveva già un suo giro di clienti. Loro le chiedevano qualche cosa di nuovo e lei mi ha introdotto. Sesso “virtuale”, mascherato a distanza. Mi ha permesso di guadagnare qualche cosa attraverso l’affiliazione on line e un sito particolare. Ho utilizzato il mio telefonino. Mi dicevano che il mio accento dell’Est li faceva sognare e che avrebbero voluto incontrarmi». Poi è arrivata l’estate e l’illusione che tutto fosse finito. «La pandemia sembrava essere diventata solo un brutto ricordo. Ho trovato lavoro come donna delle pulizie ma dopo due settimane mi hanno mandata via. È stato umiliante. Ho pensato che dovevo prendere una decisione. Non avevano quasi più soldi per vivere e allora mi sono aggrappata all’unica cosa che avevo, il telefonino».

«Ho cominciato pensando “tanto smetto quando voglio” e le cose sonda andate bene. Ho 35 anni, non sono una ragazzina. Non ho più cercato un lavoro da badante. Poi a novembre i contagi hanno ripreso a salire, credevo che il dramma del Covid non si sarebbe infilato nel letto, che gli uomini avrebbero continuato a cercarmi. Per diverse settimane, come durante l’estate, ho continuato a fare incontri senza precauzioni particolari. Solo con gli habitué, però, con i nuovi ho pensato che era meglio essere molto più prudente.

Quando ho capito che la seconda ondata della pandemia era arrivata anche a Bari ho deciso di evitare baci, di trovare posizioni per ridurre il contatto fisico al minimo e selezionare i clienti, anche alzando i prezzi».

Da metà novembre, con le restrizioni e la crescente paura del contagio, anche la prostituzione di alto bordo è cambiata. Le feste di fine anno sono da sempre un periodo vivace per il sesso a pagamento. «Mi hanno spiegato che gli uomini scelgono di farsi un regalo nel mese di dicembre - continua a raccontare Sofiya - ma quest’anno le cose andranno diversamente. Ci sono troppe incertezze. Io però continuo a raccogliere prenotazioni, poche ma le raccolgo, soprattutto dal 26 in poi». Che durante le feste natalizie i clienti cerchino la loro strenna sotto le lenzuola lo testimoniano ad esempio i dati di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa secondo il quale il picco di massimo afflusso di utenti sul sito lo scorso anno si è registrato il 27 dicembre: oltre il +79% in più rispetto al giorno di Natale. Quest’anno i dati evidenziano il prevedibile calo degli annunci su tutti i siti di settore nelle regioni inserite in zona rossa. Al contrario però è arrivato un aumento di presenze di escort nelle zone gialle e arancioni. Il motore di ricerca ha analizzato gli annunci di escort presenti su tutti i siti di settore e ha rilevato delle tendenze interessanti confrontando i primi dieci giorni di ottobre con quelli di novembre e dicembre. Le zone rosse, estese a tutto il territorio o a una parte di esso, hanno provocato un po’ ovunque, Bari compresa, un calo del 30% dei contatti. Appena il rosso è diventato arancione o giallo la domanda e l’offerta sono tornate a crescere mediamente del 10-12%. Sembra proprio che nulla stimoli la voglia di passare del tempo con una escort come le feste in famiglia, nonostante la pandemia.