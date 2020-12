Il regalo più bello per i 100 anni di nonno Vito? Ritrovare la masseria natale a Turi

BARI - «Nei secoli fedele». È il motto dell’Arma dei Carabinieri. Il militare dopo 40 anni di servizio in divisa ha ormai stellette e alamari cuciti sul cuore. E se addirittura ha la fortuna di compiere un secolo di vita e resta lucidissimo, quel motto è quanto mai appropriato.

È la vicenda umana e di servitore dello Stato dell’appuntato dei Carabinieri Vito Di Palma, nato a Turi il 28 ottobre 1920.

Durante la seconda guerra mondiale viene internato nel campo di concentramento nazista di Trofaiach, in Austria, dove rimane dal 1943 fino al termine del conflitto. Una storia di fedeltà assoluta alla divisa e di amore per il paese natio. Ha compiuto 100 anni lo scorso 28 ottobre.

È ancora lucidissimo, come si diceva, anche se comincia ad avere qualche problema di vista e di udito. Bisogna parlargli lentamente e a voce alta perché nonostante le protesi auricolari non riesce ad ascoltare facilmente i discorsi.

In un video trasmesso sulla emittente Tv2000 qualche settimana fa, l’anziano racconta di essere turese.

Il filmato viene visto dal maresciallo Stefano De Carolis, un sottufficiale che opera nel settore della tutela del patrimonio artistico ma che è anche appassionato ricercatore e storico nella cittadina del Sud Est barese. «Ho visto il video, non sapevo della esistenza di questo Carabiniere», ricostruisce De Carolis.

Avvia le ricerche e riesce a mettersi in contatto con la famiglia Di Palma. Ma facciamo un passo indietro. Due anni fa la famiglia accompagna l’anziano militare a Turi: la missione è di trovare la masseria nella quale è nato Vito. I familiari pensano che la masseria sia stata distrutta. De Carolis però non si dà per vinto e si pone sulle tracce dell’antica masseria di fine Ottocento di proprietà della famiglia Cozzolongo. L’attuale titolare è di Alberobello. Da Roma il vegliardo apprende della scoperta e si emoziona fino a commuoversi. Della singolare vicenda viene informata la sindaca, Tina Resta.

Lieto fine. Domenica scorsa l’amministrazione comunale di Turi ha tenuto una cerimonia proprio nello spiazzo antistante la masseria, ovviamente nel rispetto delle norme anti contagio. Lui è rimasto a Roma, anche per evitare il disagio di un viaggio che sarebbe stato faticoso anche dal punto di vista emotivo. All’incontro c’erano alcuni cugini residente a Turi. Il recupero delle radici è virtuale per il signor Vito, ma non è meno coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Al telefono, la figlia 61enne Antonella racconta la esistenza straordinaria del centenario. Nato nel 1920, lo stesso anno di due eroi dell’Arma: Salvo D’Acquisto che si immolò ai nazisti per salvare la vita di civili inermi, e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Vito Di Palma nasce, dunque, in una masseria in contrada «Parco la chiesa», lungo la provinciale che congiunge Turi a Gioia. La famiglia, quando il futuro Carabiniere ha 9 anni, si trasferisce nella masseria Cisternino, sempre in territorio turese. All’età di 20 anni lui si arruola nell’Arma. Siamo nel 1940. Il 10 giugno di quello stesso anno, l’Italia di Benito Mussolini dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna al fianco della Germania di Hitler. Nel 1941, Di Palma diventa Carabiniere a cavallo. In un primo momento viene inviato in Albania dove rimane poco più di un mese. Torna a Bari in attesa di un successivo trasferimento in Grecia. Da Bari sbarcano a Patrasso e vengono collocati in una zona piena di caserme, come lo stesso De Palma racconta, per il tramite di sua figlia Antonella. L’8 settembre 1943, il maresciallo Badoglio firma l’armistizio con le forze alleate.

«Il 9 settembre quelli che nottetempo non sono fuggiti vengono deportati dai tedeschi a seguito di un rastrellamento», narra la figlia. È caccia ai militari italiani considerati «traditori» della Germania. «Nella sola città di Roma vengono catturati quasi 5mila Carabinieri», riferisce De Carolis. Il centenario ricorda di essere stato caricato con i commilitoni su carri bestiame e condotto in Austria, nel campo di concentramento di Trofaiach.

«I nazisti non rispettano la convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento umano per i prigionieri militari di guerra - evidenzia De Carolis -. Il lager è destinato agli internati militari italiani (Imi) che in quella condizione di prigionieri subirono angherie notevoli. I tedeschi vedevano i Carabinieri come il simbolo del tradimento».

Vito Di Palma lavora in una fonderia in territorio tedesco per 12 ore al giorno. Si producono armi. «Ogni mattina camminavano per alcuni chilometri a piedi e poi salivano su un treno che li trasportava dal territorio austriaco oltre il confine, in Germania. In tutto 3 ore», riferisce la figlia. «Il turno in fonderia inizia alle 6 del mattino e termina alle 18 e a settimane alterne c’è un altro turno dalle 18 alle 6 del mattino successivo».

Nel campo di prigionia Di Palma resterà fino a maggio del 1945, quindi per due lunghi anni, fino alla liberazione. Viene rimpatriato. «A Treviso, la Croce rossa gli rilascia un foglio di rimpatrio con il quale fa ritorno a Turi», è sempre Antonella a parlare.

De Carolis aggiunge: «Lui racconta che gli ex prigionieri sono stati un po’ abbandonati a se stessi. Lo Stato certo non segue queste persone nel rientro e soprattutto nessuno li ringrazia». Da Treviso a Turi, in treno, Di Palma impiegherà la bellezza di 14 giorni.

La famiglia abita ancora a masseria Cisternino, tutto esattamente com’era tre anni prima quando lui si era arruolato. Dopo la guerra, Vito continua a fare il Carabiniere in giro per diverse località italiane. «Prima a Foggia, poi in Alto Adige per 7 anni, poi in provincia di Terni per altri 4 o 5 anni, a Marmore, per essere definitivamente trasferito a Roma».

Nel frattempo si è sposato e sono nati due figli, Gianfranco, oggi 65enne, e Antonella. Nei decenni torna a Turi varie volte, in auto. A 92 anni non può più guidare per problemi alla vista. L’ultima volta arriva in Puglia due anni fa per rivedere la casa natia. Una ricerca vana. I cugini turesi non riescono ad aiutarlo nella ricerca. Fino a quando un collega, il maresciallo De Carolis, tenace e attento, si rivela risolutivo.

Domenica scorsa la sindaca Resta con la giunta comunale, il comandante della stazione dei Carabinieri Giovanni Sacchetti e lo stesso De Carolis con i parenti di Di Palma sono andati alla masseria. Missione compiuta.