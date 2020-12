Castellana, beffa sull'esproprio di 50 anni fa: Comune paga 2 volte il mercato mai aperto

Il bilancio di un Comune in bilico per un pezzo di carta di 50 anni fa che non si trova. Un esproprio pagato, ma mai certificato da un «decreto» che probabilmente non c'è mai stato, forse per una... svista. E adesso, il Comune di Castellana Grotte, centro del sud est barese da 19mila anime, si ritrova nel bel mezzo di un contenzioso per la realizzazione di un mercato coperto ortofrutticolo, costruito dove nasceva un bel giardino, mai aperto e trasformato in rudere abbandonato da decenni. E oltre al danno (quello di aver pagato all'epoca circa 40 milioni di vecchie lire) si aggiunge la (doppia) beffa: aver speso i soldi per questa un'opera mai entrata in funzione con il rischio di doverla ripagare una seconda volta per colpe del secolo scorso.

Una storia tutta italiana, quella che si legge dalla sentenza del Tar Puglia (III sezione, presidente ed estensore Orazio Ciliberti) che ha messo il comune castellanese di fronte a un bivio: proporre l'acquisto (del rudere) a valore di mercato oppure fare la cosiddetta acquisizione sanante del bene, detraendo dal «totale» dovuto le somme già pagate (forse neanche agli “aventi diritto”). Il motivo? Non c'è il decreto di esproprio. Sparito? Dimenticato? Chissà.

Tutto inizia verso la fine del 1963 quando ai proprietari del suolo, i fratelli Giangrande, viene notificato l'avviso di esproprio di un suolo di loro proprietà nella zona tra via Leuzzi e via f.lli Cisternino, perchè lì va realizzato il mercato coperto ortofrutticolo come alternativa a quello settimanale (scoperto). Da quel momento in poi, l'amministrazione avrebbe avuto cinque anni per concludere il procedimento di esproprio.

Il mercato viene costruito ma mai aperto. Nel frattempo, tra aule giudiziarie e provvedimenti amministrativi, la vicenda si trascina fino al 1977 quando una delibera del consiglio comunale sembra mettere fine alla vicenda liquidando ai «propretari» la differenza degli interessi e indennità di occupazione, ovvero 14 milioni di vecchie lire che si sommano agli altri 26 pagati in precedenza. Totale 40 milioni di vecchie lire (oltre 200mila euro di oggi).

Tutto finito? Macchè. Dopo un po' di anni, grazie anche ai legali degli eredi Giangrande, gli avvocati Gianluca Clary e Marco Palieri, la vicenda viene disseppellita. Il motivo? Manca il decreto di esproprio, il titolo che consente all'ente pubblico di avere la titolarità del bene. Anche perchè dai registri immobiliari, il suolo risulta ancora nella disponibilità degli eredi.

La macchina amministrativa si mette in moto, la vicenda finisce una prima volta dinanzi al Tar per una presunta negligenza del Comune a una istanza degli eredi sul decreto di esproprio. In realtà Palazzo di città è costretto a una ricerca nei suoi archivi risalenti ad oltre mezzo secolo fa per recuperare documenti. E così, spuntano fogli di Ragioneria, mandati di pagamento, decreti di liquidazione del Tribunale ma di quel pezzo di carta chiamato «decreto di esproprio» neanche una mezza traccia. La norma è chiara: senza il decreto, l'occupazione è «illegittima».

Morale: in attesa dell'appello al Consiglio di Stato, resta l'amarezza per una vicenda tutta italiana che la dice lunga su come ancora oggi la burocrazia rappresenti uno dei mali del nostro Paese. E ancora una volta pagherà Pantalone ( molti amministratori dell'epoca ormai non ci sono più), per un «pezzo di carta» dimenticato che ora rischia di mandare gambe all'aria il già fragile bilancio di un piccolo comune.