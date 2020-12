Bitetto, rifiuta di mostrare il biglietto al controllore e blocca il treno per 20 minuti: denunciato

Ieri pomeriggio a Bitetto (Ba) i carabinieri hanno denunciato un 42enne, senegalese per interruzione di un pubblico servizio e per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale.

Intorno alle 15 i militari sono intervenuti nella stazione ferroviaria per una lite tra un cittadino ed un controllore. Sul posto i militari hanno identificato il passeggero, un 42enne del Senegal che si rifiutava di esibire il titolo di viaggio pretendendo di salire sul treno. La discussione si è protratta per circa 20 minuti, ed a nulla sono valsi gli inviti del controllore. All’arrivo dei militari il treno è riuscito a riprendere la corsa, quindi lo straniero è stato accompagnato in caserma poiché privo di documenti e, all’esito del fotosegnalamento, è risultato anche irregolare. È scattata quindi anche la denuncia in stato di libertà per interruzione di un pubblico servizio e per essersi trattenuto in Italia senza permesso di soggiorno. Sanzionato amministrativamente anche per la normativa anti-covid.