Bari, la Fiera come Cinecittà: si gira il western nei padiglioni 19 e 20

BARI - La Fiera del Levante diventa teatro di posa per la serie western «That dirty black bag» di portata internazionale.

Il «debutto» è previsto proprio per domani, venerdì 11 dicembre, e non è escluso che inauguri una nuova destinazione d’uso, sia pure episodica, degli ampi spazi della Campionaria.

Appuntamento negli spaziosi padiglioni 19 e 20, in pratica quelli che si trovano in fondo a sinistra per chi entra dall’Ingresso Orientale, subito dopo il nuovo spazio inaugurato una decina d’anni fa, e subito prima del «18» che ospiterà l’ospedale da campo Covid in fase di allestimento per ordine della Prefettura. «Tutto nella massima sicurezza e in rigorosa separazione di spazi», garantisce il presidente della Fiera Sandro Ambrosi, confermando che nei mesi scorsi è stato siglato un contratto di locazione tra l’ente da lui guidato e la produzione cinematografica internazionale, tramite gli organismi regionali.

Le riprese in Fiera dovrebbero proseguire dopodomani, sabato, e poi alternarsi con le location sulle Murge, tra Altamura, Santeramo e Poggiorsini, almeno fino a metà gennaio.

Il set nei padiglioni 19 e 20 è blindatissimo. La scelta di location così ampie sembra rispondere non solo alle esigenze logistiche di una produzione internazionale e in particolare statunitense che non bada a spese, ma anche alla necessità di ricreare sia «interni» tipicamente western sia «esterni» o quanto meno scenari che tali devono apparire.

Tra i protagonisti di «That dirty black bag» (quella sporca sacca nera) c’è l’attore australiano Travis Fimmel, 41 anni, noto al grande pubblico televisivo per il ruolo di Ragnar nella serie «Vikings», avviata fin dal 2013. La scorsa settimana l’interprete biondo e con gli occhi azzurri è stato avvistato nel centro di Bari, in corso Vittorio Emanuele, mentre gustava un panino.

I ciak sono già cominciati, ad Altamura, alla masseria Jesce, sulla provinciale 41 per Laterza. Anticamente, in epoca romana, Jesce sorse come una stazione di posta per la sosta dei cavalli sulla via Appia che collegava la «caput mundi» a Brindisi. Oggi è una masseria fortificata di proprietà del Comune altamurano.

La nuova produzione approdata in Puglia è firmata da Bron Studios e dall’italiana Palomar, in collaborazione con Apulia film commission. Per le ambientazioni sono stati scelti alcuni caratteristici luoghi murgiani, tra i quali masseria Jesce, masseria Garagnone a Poggiorsini e l’antico stabilimento vinicolo De Laurentis a Santeramo.

«That dirty black bag» nasce da un primo lavoro a basso costo girato nel 2018, in Sardegna, dal 32enne nuorese Mauro Aragoni. Da quel primo film è gemmata la serie di 8 puntate alla cui regia si alterneranno lo stesso Aragoni e l’irlandese Brian O’Malley. Sottaciuto ma non troppo l’omaggio a Sergio Leone. Tra le comparse, molti pugliesi.