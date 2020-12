Alberobello, auguri a nonna Cosimina al traguardo del secolo

ALBEROBELLO - Qual è il segreto per arrivare a 100 anni? «La serenità». Nonna Cosimina Fasanelli, classe 1920, non ha dubbi. Ha compiuto 100 anni circondata dall’affetto dei due figli, dei nipoti e di un pronipote.

La neo centenaria è lucidissima e in buona salute e all’assessore Anna Piepoli, che le ha chiesto come si fa a raggiungere un traguardo di vita così importante, la nonna alberobellese ha risposto senza esitazioni: «Bisogna essere sereni, felici nella casa in cui si vive. Se si hanno mariti e figli che non ti fanno preoccupare puoi esserlo. Per me è stato così».

A nonna Cosimina è arrivato l’abbraccio di tutta la comunità di Alberobello con un mazzo di fiori, una pergamena e una torta, piccolo regalo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Longo.

Sul bigliettino di auguri c’era scritto: «A nome di tutta la Comunità 11mila abbracci e baci per questo traguardo meraviglioso e speciale».

«Un traguardo che è soprattutto di speranza - dice l’assessore Piepoli - in questo periodo difficile di pandemia. Il sorriso di nonna Cosimina che spegne 100 candeline è quello di tutta la Comunità di Alberobello, tenace, determinata e volenterosa, per ripartire con forza».