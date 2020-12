Bari, legionella al Policlinico: salgono a 7 gli indagati. In corso interrogatori per interdizione manager

Sono in corso in questo momento gli interrogatori del direttore generale Giovanni Migliore, il ds Carlucci, il direttore amministrativo Tiziana Di Matteo, il dirigente della direzione sanitaria Giuseppe Calabrese per decidere sulla richiesta di interdizione avanzata dalla Procura (con l’aggiunto Alessio Coccioli e il pm Grazia Errede) che ipotizza i reati di omissione di atti d’ufficio e morte come conseguenza di altro delitto per la mancata bonifica dei reparti dell’ospedale dalla legionella: quattro decessi (tra cui quello di Del Giudice) che - dice l’accusa - dovevano in qualche modo essere prevenuti. Slitta a domani l'interrogatorio del capo dell’area tecnica Claudio Forte.

E Sono saliti a sette gli indagati nell’inchiesta della Procura di Bari sulla mancata bonifica da legionella del Policlinico, inchiesta che martedì della scorsa settimana ha portato al sequestro di due padiglioni del principale ospedale pugliese. Nel fascicolo sono infatti confluiti anche gli atti del procedimento su cui lo scorso mese il gip Giuseppe De Benedictis ha ordinato nuovi approfondimenti a carico, oltre che del direttore sanitario Matilde Carlucci, anche del direttore reparto di Medicina interna, il direttore Carlo Sabbà, e del medico Antonio Perrone, che aveva in cura il pensionato 80enne Gennaro Del Giudice.

La difesa dei cinque indagati per i quali è stata chiesta l’interdizione sostiene però di aver messo in campo tutte le contromisure possibili e necessarie. I Nas, cui sono stati affidati anche gli accertamenti sul fascicolo di Del Giudice che il pm Gaetano De Bari aveva delegato ai vigili urbani di Giovinazzo prima di chiederne l’archiviazione (non concessa dal gip), hanno acquisito nuova documentazione: confermerebbe l’impostazione accusatoria, e cioè che l’attività del Policlinico non sarebbe andata oltre le fasi preparatorie e i «flussaggi» (far scorrere l’acqua e sostituire i feltrini dei rubinetti). Una consulenza tecnica disposta dalla Procura, peraltro, avrebbe rilevato anche l’utilizzo - da parte della ditta incaricata della manutenzione - di un prodotto non idoneo a tenere sotto controllo il batterio.

La Regione segue con grande apprensione l’evolversi della vicenda giudiziaria. L’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco, ha dato indicazioni al Policlinico di effettuare tutte le attività necessarie a garantire che il Tribunale non revochi la facoltà d’uso concessa insieme al provvedimento di sequestro. Ma se dovesse essere sancita l’interdizione di Migliore sarà necessario reperire alla svelta un nuovo manager, probabilmente attraverso la formula del commissariamento. La scelta più veloce sarebbe quella di Vito Montanaro, attuale capo dipartimento Salute, tra i pochi ad avere i requisiti per la nomina come direttore generale di una azienda ospedaliera.

Tuttavia si tratterebbe di una soluzione transitoria, per il solo tempo necessario a superare la fase di emergenza. Ferma restando la fiducia in Migliore, che però a quel punto anche potendo fare ricorso si ritroverebbe fuori gioco, bisognerebbe poi individuare un nuovo direttore generale: la Regione vorrebbe qualcuno con esperienza di tipo tecnico, in grado di portare avanti le opere straordinarie che con ogni probabilità sono necessarie a risolvere in maniera strutturale il problema della legionella in impianti molto vecchi come quelli del Policlinico.