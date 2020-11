Semitech a Bari, arriva il fallimento: «Una fine quasi annunciata»

BARI - Il sentimento prevalente è la rabbia. Legittimo da parte di chi si era reso conto che il finale era già scritto ma, come «profeta in patria», non è stato in alcun modo ascoltato. «Anzi ho persino rischiato una querela per diffamazione – spiega il segretario Uilm Bari, Riccardo Falcetta -. Oltre due anni fa mi è bastato uno sguardo per capire che il referente della Igi Investimenti, Giuseppe Incarnato, avrebbe portato alla rovina la Semitech. Altro che rilevarla e salvarla! E oggi la sentenza di fallimento decretata dal Tribunale di Roma mi ha dato ragione. Ma a che prezzo».

Scuote la testa quasi incredulo Falcetta, cammina nervosamente a grandi passi, non riesce proprio a darsi pace. Il giudice Daniela Cavaliere del Tribunale fallimentare capitolino ha emesso il data 19 novembre di quest’anno la sentenza di fallimento di una azienda di alta specializzazione tecnica con 270 dipendenti in tutt'Italia, una trentina a Bari in uno stabilimento nella zona industriale.

«Ci siamo attivati immediatamente con Fim e Fiom per chiedere un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico – sottolinea il segretario Uilm Bari –. Ora in ballo c'è da garantire la copertura degli ammortizzatori sociali per i dipendenti ancora in forza, altrimenti i lavoratori non potranno rivolgersi alle strutture sindacali territoriali per attivarsi nella raccolta dei documenti necessari per l’insinuazione nel fallimento. Ah se mi avessero dato ascolto! Ma dico io, come si fa a consegnare una impresa, sì in difficoltà, ma comunque gestibile, ad un faccendiere? Solo la settimana scorsa la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato alla Igi Investimenti e alla controllata ManitalIdea spa denaro, beni immobili, mobili e quote societarie per oltre 29 milioni di euro. Il rischio doppio ora è che pur essendo creditori privilegiati i lavoratori non vedano nulla di quanto è stato loro tolto, perché gran parte dei beni si sono volatilizzati. Lo stabilimento di Bari è stato praticamente svuotato in questi due anni, è rimasto un guscio vuoto. E nessuno, dico nessuno lo ha fermato».

Mentre Falcetta parla è tanta la rabbia che sembra uscire fumo dalle orecchie. «Durante il primo incontro al Ministero la mia sensazione fu pessima, non ci volle molto a raccogliere informazioni, tutte che andavano in una direzione: si trattava sicuramente di una “testa di legno”, non un imprenditore, ma più che altro un “prenditore”. Già due anni fa aveva collezionato una serie di decreti ingiuntivi, perché non pagava i fornitori e i servizi. Quando ci si confrontava ai tavoli sindacali sembrava di rivivere il film “Totòtruffa” con Totò che vende la fontana di Trevi. È inconcepibile che le Istituzioni non abbiano vigilato... inconcepibile».

Il risultato oggi è il fallimento di una azienda di alta specializzazione tecnica. La Semitech di Bari si occupava di installare apparecchiature telefoniche, mentre a livello nazionale l'azienda gestiva «l'installazione, manutenzione di apparecchiature in quota sia radio sia di videosorveglianza, nei sistemi di trasmissione segnali radio, robotica e IOT e cyber security», come si può leggere sulla pagina web.

«Proprio l'alta specializzazione tecnica di alcuni dei dipendenti li ha in parte salvati – sottolinea Falcetta -. Quando l'azienda ha incominciato a traballare, alcuni sono riusciti a trovare altri incarichi, ma questo non supplisce l'amarezza di una impresa che poteva essere salvata dalle mani di questi pseudo investitori industriali. Quelli che vengono definiti “teste di legno”: assumono il controllo di aziende in crisi, e poi la accompagnano a ben morire dopo aver spremuto tutto il possibile in un gioco di scatole cinesi. A farne le spese i lavoratori abbandonati in balia delle onde. Anche se alcuni dipendenti dello stabilimento barese sono riusciti a trovare altro, avanzano ancora diverse mensilità che a questo punto rischiano di non vedere mai più. Io lo sto ripetendo da tempo: ci vuole un sistema di vigilanza serio quando si decide a chi affidare una azienda in crisi, uno sbaglio può fare danni seri». Nel caso della Semitech portare al fallimento.