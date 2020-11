Bari, ecco l'«Emporio della salute» per i farmaci ai più bisognosi

A Bari parte il progetto sperimentale di un 'Emporio della salutè per la raccolta e distribuzione di farmaci per fini sociali. L’iniziativa, della durata di un anno, ha come obiettivo il recupero dei farmaci ancora validi non più utilizzati e correttamente conservati nelle farmacie cittadine, oppure donati da privati a seguito di cambio o fine terapia, decesso del malato o semplice donazione, e il loro riutilizzo per finalità umanitarie e di assistenza sanitaria in favore degli utenti dei servizi sociali e degli enti assistenziali e caritativi in grave situazione di marginalità economico-sociale. Il progetto è reso possibile dall’accordo sottoscritto tra Comune, Ordine dei Farmacisti, Federfarma, Banco farmaceutico, Caritas diocesana e associazione di solidarietà sociale 'Rogazionisti-Cristo Re onlus'.

Presso le farmacie cittadine che aderiscono volontariamente alla sperimentazione saranno collocati appositi contenitori per la raccolta e sarà visibile il logo 'Recupero farmaci ancora validi non scaduti per l’Emporio della salute. Si tratta di un "primo presidio socio-sanitario pubblico per la prevenzione - dice l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - che al tempo stesso consolida il nostro impegno affinché l’accesso alle cure e ai farmaci sia un diritto di tutti e tutte, specialmente delle persone più fragili».