Covid, a Bari città superati i 2mila contagi: ecco la mappa quartiere per quartiere

La città di Bari ha superato la soglia dei duemila contagi. Per la precisione i baresi positivi al Covid sono 2.012, cioè 106 in più di quelli resi noti ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 2.261. I dati sono pubblicati sul sito del Comune che, da ieri, illustra su una mappa della città suddivisa in undici zone di colore diverso l’evoluzione dei contagi nei vari quartieri.

Quelli con il maggior numero di persone in isolamento sono San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo e Fesca, con 396 casi. A Japigia, Torre a Mare e San Giorgio sono 297. Rispettivamente 244 e 236 nei rioni Poggiofranco-Picone e Libertà. I dati, che saranno aggiornati quotidianamente sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura e dalla Regione Puglia, "sono riferiti esclusivamente ai casi di isolamento domiciliare - precisa il Comune - e sono al netto dei ricoveri ospedalieri».

Il bollettino barese aggiorna anche il dato delle nuove persone in isolamento, 187, e di quelle uscite dall’isolamento, 93 nelle ultime 24 ore.