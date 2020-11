S.Spirito, in macchina ha 40kg di datteri di mare: sequestro della Guardia Costiera

Questa mattina il personale della Guardia Costiera di Bari ha intercettato e fermato un’auto sul Lungomare di S. Spirito condotta da un settantenne biscegliese, già noto per analoghi precedenti penali, nel cui bagagliaio sono stati rinvenuti 40 kg. di datteri di mare custoditi in 5 sacchi. Il prodotto ittico, di probabile provenienza estera viste le dimensioni, è stato immediatamente sottoposto a sequestro, per essere destinato alla distruzione, e il conducente è stato denunciato. L’ennesimo sequestro di datteri di mare, notoriamente sottoposti a tutela tanto da esserne vietata la pesca, la detenzione e il consumo, è la dimostrazione di

quanto sia fiorente e remunerativo il loro commercio illegale.