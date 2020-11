Putignano, perseguita per 10 anni l'ex datore di lavoro: arrestata una donna

Avrebbe perseguitato per dieci anni il suo ex datore di lavoro, pedinando anche la moglie e «in alcuni casi non ha risparmiato l’ambito scolastico della figlia minore, creando una vera e propria persecuzione familiare». Con l'accusa di stalking la Polizia ha arrestato una donna di Locorotondo (Bari). Le indagini sono partite da una querela presentata nel mese scorso da un uomo di Putignano, per presunte condotte persecutorie da parte di una sua ex dipendente, che sarebbero cominciate nel 2010. Sulla base di testimonianze e referti medici che hanno documentato condotte «moleste e morbose», la magistratura barese ha disposto nei confronti della donna gli arresti domiciliari e il divieto di ogni forma di comunicazione con la famiglia della vittima.