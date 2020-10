Acquaviva, un pranzo in piazza contro la paura del Covid: l'iniziativa del 1 novembre

BARI - Un pranzo tutti insieme ma rigorosamente distanziati: è l'iniziativa promossa dalla Tana di Aldo, ristorante di Acquaviva delle Fonti che per la domenica di Ognissanti ha organizzato un pranzo in piazza De Martiri ad Acquaviva per scacciare via la paura del Covid. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. «Ci abbiamo pensato e ripensato e abbiamo detto che sì, questo pranzo s’ha da fare. Per stare insieme e sentirci comunità. Lo faremo all’aperto - spiega Aldo in una nota su Faceook - con un allestimento che vi farà sentire a casa (in caso di pioggia o maltempo ci sposteremo nei locali de La Tana). Lo faremo nel pieno e totale rispetto delle norme anti Covid (tavoli distanziati con massimo quattro persone, unica eccezione per i nuclei familiari con numero maggiore di quattro)»

Aldo è tornato ad Acquaviva dopo vent'anni fuori in giro per le cucine d'Italia e ha aperto la sua Tana subito dopo il lockdown ma con le nuove misure imposte dal Dpcm che limitano le attività di ristorazione fino alle 18, ha deciso di proporre un pranzo in piazza per il 1 novembre, in modo tale da fare rete e di aiutare al tempo stesso i locali stretti nella morsa della crisi dovuta al Covid 19.