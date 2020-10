Bitonto, migrante 21enne morì annegato: sepolto dopo un anno

A 21 anni morì annegato dopo una giornata al mare con gli amici, ma per oltre un anno non ha ricevuto sepoltura e il suo corpo è rimasto in una cella frigorifera di un ospedale. E’ quanto accaduto al migrante Joseph Ofori, residente a Bitonto. Solamente oggi la situazione si è sbloccata e c'è stata una cerimonia funebre in Basilica. A raccontare la storia del 21enne il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio: «Onesto lavoratore - ricorda - fu accolto dalla nostra città grazie al percorso Sprar e poi, dopo aver trovato occupazione bussando porta dopo porta in una carrozzeria cittadina, ha trovato conforto e amore. Di lui ho sentito solo parlare bene. Ma a soli 21 anni è annegato dopo una giornata con i suoi amici. La deriva burocratica internazionale, complice la povertà, lo ha condannato a non ricevere sepoltura per più di un anno, mentre il suo corpo riposava in una cella frigorifera di un ospedale barese». «La cooperativa Auxilium gestore dello Sprar bitontino ed il nostro Comune - conclude il primo cittadino - hanno risolto l’inghippo con l’ambasciata e sostenuto le spese necessarie per consentirne degna sepoltura. È stata una bella cerimonia nella nostra Basilica, raccolta ma sentita».