Io, una prof bresciana a Bari: «Viva la scuola, non si molla»

Gentile Direttore, sono una prof di scuola superiore in trasferta. Ebbene sì, eventi personali mi hanno condotta qui, a Bari, dalla Lombardia. Una migrante al contrario, dicono i colleghi. E hanno ragione, perché sono un po’ un pesce fuor d’acqua in questa città, non solo perché non ho ancora assaggiato pataterisoecozze (una sola parola, come dicono gli alunni), ma anche perché di altri settentrionali in aula insegnanti se ne incontrano pochi, anzi pochissimi. Migrante durante una pandemia, vissuta la scorsa primavera a Brescia con l’incubo quotidiano delle sirene delle ambulanze e dei lunghi muri tappezzati di manifesti funebri.

Anche quest’anno è così, con la sola differenza che i ragazzi qui, non avendo vissuto fino in fondo quello con cui abbiamo combattuto su, sottovalutano un po’ il problema. O forse dovrei utilizzare il passato, perché da qualche settimana la paura è entrata anche qui nelle classi. L’altra mattina all’ingresso in aula ho trovato i volti degli studenti spaventati e tesi: un compagno ricoverato è risultato positivo al Covid. Doveva servire questo per tenerli fermi al posto e con la mascherina. Doveva servire la paura. Ma non li biasimo, sono adolescenti e come tali hanno voglia di vivere: perché le restrizioni le sentono come limitazioni alla loro libertà. «E mo’?», mi domandano. Una tra le più sensibili piange e pensa alla nonna anziana con cui il giorno prima ha mangiato la pasta al forno. I maschi fanno i duri ma chiedono di poter mandare un messaggio alla mamma. Intanto si avvicinano ed è difficile mantenere il metro di distanza perché li vorresti abbracciare tutti, tanto è ingiusto che questi giovani combattano con un nemico codardo e invisibile che li costringe a stare chiusi in casa, quando l’aria è ancora calda e stare davanti al mare è un balsamo per l’anima. Il gruppo WhatsApp di classe serve per scrivere, esorcizzare la paura, mandare messaggi audio in barese stretto che sanno non capirò mai. Mentre li ascolto rido e piango, pensando ai miei studenti bresciani, che mi mancano tantissimo, con cui ogni giorno combattevo per farli parlare in italiano.

Poi scrivo al ragazzo ricoverato che mi risponde subito e mi spiega che «la febbre è scesa con il cortisone e faccio tanta tosse». Mi commuovo, perché la scuola al tempo del Covid è questa: una scuola incasinata, che perde pezzi, precaria, ansiogena. Ma seppur ammaccata e zoppicante è pur sempre la scuola che ci è rimasta e di cui i ragazzi hanno bisogno, anche a distanza, anche su WhatsApp. Loro hanno bisogno di noi che ogni giorno entriamo in classe pieni di un’ansia che cerchiamo di nascondere dietro la mascherina. Ma gli occhi non mentono e se non abbiamo il sorriso loro se ne accorgono. Aspettano i nostri sguardi anche a un metro di distanza e hanno voglia di andare in quella scuola che odiano ma che quando non c’è: «Manca assai e mo’ che facciamo?». Allora Bari è come Brescia anche se là direbbero: «Pota, profe, e ades?».

Posso solo scrivere che ce la stiamo mettendo tutta per non mollare: chi in presenza, chi a distanza, chi in isolamento, come noi ora. Ma tutti uniti in uno sforzo corale, nonostante le poche direttive, fumose o liberamente interpretabili, calate dall’alto da un potere che ci manda allo sbaraglio. Come sempre nella storia degli italiani. E, per quanto riguarda noi che facciamo scuola, quella vera, sicuramente appassionati per garantire che la campanella sia un suono quotidiano e non solo un ricordo.