Altamura, in arrivo 20 posti letto in ospedale per pazienti Covid

Per far fronte all’emergenza coronavirus e all’aumento dei ricoveri in provincia di Bari, l'Asl a breve attiverà i primi 20 posti letto nel reparto Covid dell’ospedale «Perinei» di Altamura. La Asl Bari, considerata l'attuale evoluzione dell’emergenza sanitaria, d’intesa con la Regione Puglia ha deciso di potenziare la rete dei posti letto Covid-19 rispetto alla dotazione fissata in agosto. I lavori di adeguamento in corso interessano l’area di degenza al sesto piano dell’edificio. In questa fase iniziale saranno attivati 20 posti letto di Malattie infettive, ma la struttura è potenzialmente in grado di ospitare sino a 60 posti letto Covid. In base all’evolversi della situazione epidemiologica, infatti, è già prevista l’attivazione di altri 20 posti letto di Area medica, oltre a 16 posti letto di terapia semintensiva e 4 di terapia intensiva.