Bari, terza candelina in tempi di Covid per Prinz Zaum

Terzo compleanno in tempo di covid per Prinz Zaum. La ex Latteria Principe di Madonnella che Arcangelo Licinio e Antonio De Mattia hanno recuperato per regalare al quartiere barese un luogo di aggregazione: bar ma soprattutto libreria, un ritrovo culturale che fa i conti con il momento. E così il terzo compleanno di Zaum si festeggia con una locandina e una cartolina: amici e clienti tutti seduti ai tavoli per l’aperitivo, e niente assembramenti.