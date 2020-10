Bari, l'odissea quotidiana sugli autobus urbani

Spintoni, strattoni, palpeggiamenti e borseggi? Problemi obsoleti. Ora la vita del passeggero sull'autobus parla la lingua del Covid: mascherina, distanziamento, gel disinfettante. Il mantra contro la paura del contagio. E i problemi si sono adeguati: l’autobus strapieno, le distanze di sicurezza che a bordo del mezzo non vengono rispettate, le mascherine che, nella migliore delle ipotesi, sono posizionate sotto il naso. O sotto il mento.

«Io non posso farci nulla. Il mio compito è guidare e portare le persone possibilmente sane e salve a destinazione. Devo fermarmi alle fermate se qualcuno prenota la chiamata. E se sull'autobus, già affollato, continuano comunque a salire le persone quando io mi fermo e apro le porte per far scendere il passeggero che, a bordo, me lo ha chiesto, a chi si lamenta del mancato distanziamento non so più cosa rispondere: la differenza la fa il buon senso di ciascuno di noi».

Francesco è un'autista di linea da dieci anni: è arrabbiato, preoccupato e stanco. Non gli va giù che la gente protesti sempre e comunque. Oggi è la volta della linea 10: i passeggeri lamentano corse sovraffollate, anche più di prima del Covid. «La linea del 10 è la più lunga della città. Attraversa, se ricordo bene, cinque quartieri, fa un giro lunghissimo e “raccoglie” sempre molti passeggeri. E comunque alla gente non va mai bene niente – sospira Francesco - .

Ma le regole, quelle si rispettano a intermittenza, quando ci fa comodo. Sa quante volte, alle corse serali, prima di partire mi permetto, per mia scelta, di raccomandare l'uso delle mascherine? I ragazzi sghignazzano e gli adulti, testa bassa sui telefonini, ti ignorano e la mantengono abbassata sul mento». Sta di fatto che il trasporto urbano è nel mirino dell'opinione pubblica. Lamenta disfunzioni del servizio, soprattutto il mancato rispetto delle regole e dei limiti della capienza massima indicata dalla normativa anti Covid. «Anche io ho paura di essere contagiato, di portare il virus a casa – gli fa eco Antonio – ma questi sono i mezzi a disposizione e se non ci autoregoliamo tutti, ma proprio tutti, non se ne esce». Le scene di nervosismo tra i passeggeri, i panegirici sull'esistenza o meno del Covid, la strafottenza di chi non indossa la mascherina e deride chi lo fa: il trasporto urbano, nell'era Covid, è anche questo. Sovraffollato e a rischio contagio. «Ma le foto dei bus stracolmi sono fuorvianti - precisaPierluigi Vulcano, presidente dell'Amtab - perché i nostri bus viaggiano a capienza come da disposizioni anti-Covid». Ogni rischio, in realtà, potrebbe essere arginato se solo si cominciassero a rispettare le regole. «Ho accolto con grande favore la collaborazione della Polizia locale nel controllo dell'uso della mascherina a bordo dei nostri mezzi - dichiara Vulcano -. Abbiamo una flotta di 147 autobus, 117 sono adibiti al trasporto urbano, i restanti al trasporto scolastico.

Su questi ultimi sono state introdotte due figure, i “facilitatori” - continua -: controllano il rispetto della capienza, uso della mascherina e vidimazione del biglietto. Ma sugli altri 117 non abbiamo la possibilità economica di far lavorare “guardiani” del genere». E a quanto pare la gente ha proprio bisogno di “guardiani”. «Finalmente – commenta Adriana, una commessa che usa l'autobus per andare al lavoro due volte al giorno – non mi devo ritrovare l'alito sul collo del vicino senza poter protestare perché sennò ti sbranano. Magari controllassero anche la capienza massima». I controlli della Polizia locale sono partiti qualche giorno fa e hanno mietuto le prime vittime: su una decina di controlli effettuati sulle linee 4, 2, 12, 21, 19, 7, 3 e 13 della municipalizzata Amtab, hanno sanzionato due ventenni, con verbali da 400 euro ciascuno, sui bus diretti al quartiere San Paolo. Avevano trasgredito l'obbligo di indossare la mascherina. «La Polizia locale ha cominciato questo servizio a campione - sottolinea Vulcano - . Salgono a bordo e verificano l'uso dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto del distanziamento interpersonale prescritto dall’attuale legislazione emergenziale». I controlli della Polizia locale, in sinergia con l'amministrazione comunale, saranno rinforzati nei prossimi giorni al fine di tutelare la salute pubblica sia degli utenti che del personale di bordo.