Noci, picchiano in 3 un uomo per un parcheggio e lo mandano in ospedale: arrestati

Un automobilista è stato aggredito a Noci (Ba), in via Siciliani, da tre giovani di Putignano, per futili motivi legati a un diverbio per un parcheggio. I responsabili sono stati arrestati e l'uomo, 53 anni, è ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Ba). Sono intervenuti i carabinieri: i tre hanno agito con violenza e si sono scagliati anche contro un militare, procurandogli una leggera contusione al volto. In due, 21 e 19 anni, si sono aperte le porte del carcere di Bari, e risponderanno di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il terzo, 21enne, è ai domiciliari.