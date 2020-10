Modugno, fiamme alla «Eco.net», l'assessore Stea: «Occorre fare chiarezza»

BARI - Chiede “chiarezza” l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea, dopo l’ennesimo incendio all’interno di un deposito per lo stoccaggio dei rifiuti. Questa volta le fiamme si sono sviluppate alla Eco.Net di Modugno.

«Senza puntare il dito contro nessuno - precisa l’assessore – ritengo fondamentale approfondire con indagini accurate cosa accade in questi siti in particolar modo nel corso dei fine settimana. Perché i tecnici esperti sottolineano come questi roghi esplodano soprattutto nel corso del week end. Parliamo di materiale che bruciando produce fumi che possono essere estremamente dannosi per l’ambiente»

«Per questo – conclude Stea – certo dell’intervento immediato e come sempre altamente qualificato degli organi istituzionali e giudiziari preposti a questo tipo di inchieste, come Regione ci attiveremo da subito, affinché tramite la vigilanza ambientale e, per l’area metropolitana di Bari, la Polizia provinciale venga ulteriormente rafforzato il controllo durante i giorni festivi di queste aree ad alto rischio».