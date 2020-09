Coronavirus Bari, positivo addetto alle pulizie dell'Amtab: chiuso ufficio

BARI - L’ufficio dell’Amtab, in via Trevisani a Bari, è stato chiuso dopo che un addetto alle pulizie, dipendente di un’azienda esterna, è risultato positivo. La Asl ha disposto la quarantena fiduciari per tutti gli impiegati e l’ufficio è stato sanificato in via precauzionale. I tamponi eseguiti su tutti i dipendenti sono risultati negativi.